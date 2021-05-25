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В Кремле объявили дату встречи Путина и Байдена

25 мая 2021, 18:15  •  124 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Сторонам удалось согласовать важные вопросы
Саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом пройдет 16 июня в Женеве. Об этом заявили в Кремле.
Белый дом, в свою очередь, также подтвердил достигнутую договоренность с российской стороной.
Темами разговора выбрали двусторонние отношения между Россией и США, стратегическую стабильность, актуальные вопросы международной повестки, борьбу с пандемией и урегулирование региональных конфликтов, указывается в сообщении.
В Вашингтоне заявили о стремлении восстановить предсказуемость в отношениях с Москвой.
Как рассказали РИА "Новости" в Кремле, все детали предстоящей встречи до конца не согласованы – их, как и время проведенния переговоров, еще предстоит уточнить.
Таким образом подтвердились последние слухи, ходившие вокруг встречи двух президентов. Американские СМИ ранее сообщали, что местом проведения саммита выбрали Женеву, но даты еще не были до конца согласованы – рассматривали 15 и 16 июня.
В преддверии встречи США объявили об отказе от санкций против "Северного потока-2". Эксперты полагают, что это стало позитивным сигналом улучшения отношений для обеих сторон. Однако ситуация вокруг грядущего саммита тревожит Украину – там настаивают, что до встречи с Владимиром Путиным Байден должен обязательно успеть поговорить с Владимиром Зеленским. В Белом доме, комментируя обращение, заявили, что встреча американского президента с украинским в ближайшее время не планируется.

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