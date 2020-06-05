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В Кремле объяснили ярость Путина из-за ЧП в Норильске
05 июня 2020, 14:55 • 38 • Политика
Президент прилюдно отчитал губернатора региона
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вышел из себя из-за несвоевременного информирования о произошедшем в Норильске. Глава страны узнал об этом только спустя два дня после происшествия.
"Президенту было доложено позже, собственно, поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
Сейчас выяснением, насколько своевременно власти оповестили о разливе топлива, занимаются правоохранительные органы. Из-за замедленного реагирования возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее во время совещания с главами регионов Владимир Путин пришел в ярость после завершения доклада губернатора Красноярского края Александра Усса. Президента возмутило, что о трагедии власти проинформировали лишь спустя два дня. Он заметил, что не должен узнавать о таких новостях из соцсетей и спросил, все ли у региональных властей в порядке со здоровьем.
Негодование президента также вызвало завершение доклада губернатором без предложений по исправлению возникшей ситуации. "Что (значит) "доклад закончил"? А что делать-то? Вы же губернатор!" – возмутился глава страны.
Ранее из-за аварии на ТЭЦ-3 29 мая в Норильске в почву и воду попало около 15 т нефтепродуктов. река загрязнена на 20 км, а толщина слоя нефтепродуктов на ее поверхности составляет около 20 см, что в десятки тысяч раз превышает норму По некоторым предположениям, ЧП могло случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.
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