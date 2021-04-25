В Кремле объяснили участие Путина в Климатическом саммите

Участие президента РФ Владимира Путина в Климатическом саммите, организованном президентом США, не было шагом навстречу конкретно американской стороне, а продемонстрировало заинтересованность Москвы в коллективном решении проблем климата. Об этом 25 апреля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Их (климатические проблемы. — Ред.) разрешить можно только сообща, поэтому мы обязательно в таких мероприятиях принимаем участие, во всех», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Международный онлайн-саммит по вопросам борьбы с изменением климата проходил 22–23 апреля. На мероприятие были приглашены 40 мировых лидеров. В первый день саммита Путин в ходе своей речи заявил, что Россия заинтересована в активизации международных усилий в области климата.

Президент США Джо Байден заявил, что призывы российского лидера воодушевили Вашингтон, американская сторона настроена на работу с Москвой в этом направлении. Он поблагодарил всех мировых лидеров, присоединившихся к саммиту.

24 апреля Белый дом опубликовал релиз, в котором подвел итоги Климатического саммита с участием лидеров примерно 40 стран, инициатором которого выступил Байден. Общего заявления участников по итогам саммита принято не было.