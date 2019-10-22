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В Кремле объяснили рост внеплановых проверок бизнеса

22 октября 2019, 18:39  •  74 • Политика
На рост количества внеплановых проверок могут повлиять определенные обстоятельства, в том числе трагедии. Об этом заявил 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается внеплановых проверок, то в некоторых областях есть тенденция к увеличению, но чаще всего это бывает из-за появляющихся обстоятельств. Вспомните страшные пожары, которые были, и наши противопожарные службы начинали более активно работать», — сказал он и добавил, что в этих случаях такие проверки оправданы.
Песков также отметил, что количество плановых проверок, наоборот, сокращается, о чем неоднократно сообщали президенту.
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в России предпринимается целый комплекс мер по упорядочению проверочных мероприятий, а также о том, что ряд ведомств, в частности АСИ, МЭР и корпорация МСП, делают всё возможное для обеспечения полной транспарентности ведения проверок.
«Надеемся, что в скором времени будет абсолютная прозрачность», — заключил Песков.
Ранее, 10 октября, сообщалось, что в ближайшее время в России будет запущен специальный онлайн-сервис, который позволит представителям малого и среднего бизнеса в один клик сообщать о нарушениях во время ведомственных проверок. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в Кремле.

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