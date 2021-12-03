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В Кремле объяснили, почему затягивают с объявлением новой встречи Путина и Байдена

03 декабря 2021, 17:30  •  271 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча состоится в ближайшие дни.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в ближайшее время. Как уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков, дата уже известна. Однако в Кремле предпочитают пока не анонсировать переговоры. Для оглашения о них необходимо дождаться согласования всех параметров, пояснил он.
Ушаков добавил, что переговоры лидеров двух стран, вероятно, пройдут в видеоформате.
Он также ответил на уточняющий вопрос, может ли общение политиков состояться до визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря.
На это Ушаков сказал: "Нет. После Индии прорабатывается такая возможность".
При этом в Кремле рассчитывают, что понимание о необходимости общения двух лидеров есть и у американской стороны.

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