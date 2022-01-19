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В Кремле объяснили, почему Поклонская не поехала работать послом в Кабо-Верде

19 января 2022, 14:30  •  150 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ Натальи Поклонской ехать послом в Кабо-Верде.
Отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится. Песков не стал раскрывать подробности, но объяснил, с чем связаны эти изменения.
Речь идёт о личных обстоятельствах,
- сказал пресс-секретарь президента России.
Песков добавил, что кандидатуры на замену Поклонской в должности посла в Кабо-Верде пока не согласовывались.
Ранее Поклонская сама сказала, что у неё изменились некоторые личные обстоятельства. Это помешало ей принять пост.

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