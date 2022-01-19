В Кремле объяснили, почему Поклонская не поехала работать послом в Кабо-Верде

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ Натальи Поклонской ехать послом в Кабо-Верде.

Отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится. Песков не стал раскрывать подробности, но объяснил, с чем связаны эти изменения.

Речь идёт о личных обстоятельствах,

- сказал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что кандидатуры на замену Поклонской в должности посла в Кабо-Верде пока не согласовывались.

Ранее Поклонская сама сказала, что у неё изменились некоторые личные обстоятельства. Это помешало ей принять пост.