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В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса

31 марта 2020, 03:35  •  3 • Политика
Правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются. Такое заявление в понедельник, 30 марта, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Могу только сказать, что принимаются те меры, которые считают наиболее предпочтительными и наиболее эффективными», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о причинах необъявления режима ЧС в стране.
Песков также порекомендовал представителям прессы адресовать вопросы о мерах, подобных прекращению транспортного сообщения между городами страны, напрямую правительству. Он добавил, что российский лидер в курсе всего происходящего и ежедневно принимает решения на основе полученной информации.
«Сейчас принимаются те меры, которые считаются целесообразными», — ответил Песков журналистам на вопрос о точке зрения российского лидера Владимира Путина о методах борьбы с коронавирусом внутри страны.
Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в стране нерабочей в соответствии с указом президента Путина для предотвращения распространения коронавируса. Российский лидер призвал всех сограждан проявить сознательность и ответственность, оставшись на это время дома.
Во всех регионах России действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы.
В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений — 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране превысило 1836 человек. Вылечились 66, умерли девять.
Ранее 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в Москве обязательного домашнего режима самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу и для похода в ближайший продуктовый магазин или в аптеку.

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