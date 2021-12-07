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В Кремле объяснили невозможность участия США в "нормандском формате"

07 декабря 2021, 12:30  •  126 • Политика
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Россиский лидер не собирается посылать Байдену соответствуещее приглашение
Президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается предлагать своему американскому коллеге Джо Байдену принять участие в "нормандской четверке". Речь идет о платформе при участии России, Германии, Франции и Украины, которая считается вполне самодостаточным форматом. Об этом сообщил сегодня, 7 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В интервью для Первого канала пресс-секретарь президента России указал, что приглашение от Путина Байдену весьма маловероятно. Однако при этом в Кремле отметили, что эффективность "нормандской четверки" поддается сомнению, так как политическое руководство Украины не стремится выполнять Минские соглашения, отмечает RT.
Как указал официальный представитель Кремля, до сих пор и Германия, и Франция также считали "нормандский саммит" вполне самодостаточным форматом. Причины для его расширения в настоящее время отсутствуют, заявил Песков, ответив таким образом на вопрос о возможности Байдена присоединиться к "нормандскому формату" по урегулированию внутриукраинского конфликта по предложению президента России.
Ранее киевский политтехнолог Михаил Погребинский заявил, что российской стороне необходимо проводить переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе не с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, а с помощником Байдена по национальной безопасности Саливаном, либо с самим президентом Соединенных Штатов. Эксперт указал, что только эти лица в Вашингтоне могут обеспечить при достижении соглашения компромисс Украины с ЛДНР.

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