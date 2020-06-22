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В Кремле объяснили, кто «рыскает глазами в поисках преемников»
22 июня 2020, 12:25 • 92 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина про чиновников, которые могут «начать рыскать глазами в поисках преемника».
- Президент доволен выстроенной системой власти, система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость, - сказал Песков, отвечая на вопрос «кого именно имел ввиду Путин?». - Президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира. Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации и не замечать этого было бы неверно.
Один из вопросов касался «мотивации для продуктивной работы чиновников» - будут ли они работать с полной отдачей без давления сверху?
- Основная мотивация совсем не связана со сменяемостью или несменяемостью президента, - пояснил спикер Кремля. - Люди, которые приходят на государственную службу, руководствуются гораздо более высокими соображениями, это работа на государство, это служение Родине. Сам по себе вопрос абсурден. Здесь нужно понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроении.
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