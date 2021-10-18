Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / Политика

В Кремле обозначили "худший сценарий" для России и НАТО

18 октября 2021, 11:50  •  151 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Французы сняли документальный фильм о Путине
России не нужна "разобщенная" Европа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы европейские страны процветали, но имели возможность принимать самостоятельные решения.
По словам Пескова, европейцы уже поднимают вопрос, как выстроить свою систему обороны, независимую от США.
"Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских?"
– объяснил Песков опасения европейцев в интервью французскому каналу France 5, которое вошло в документальный фильм "Путин: мастер игры" (Poutine, le maître du jeu).
Однако волнуются страны ЕС зря. Да, Россия – это большая сильная страна, но она не представляет ни для кого угрозы, хотя многие на Западе и пытаются настроить общество против РФ.
В качестве примера Песков привел военные учения. Когда Россия проводила маневры на юге, Украина и западные страны стали трубить о "наращивании" военного потенциала РФ у границ Незалежной. Но когда вблизи России проходят масштабные маневры НАТО, об этом все молчат.
Как раз провокационные действия Североатлантического альянса в регионе угрожают безопасности Европы. И для всех будет хуже, если пойдет речь о принятии Украины в НАТО. По словам представителя Кремля, это станет "наихудшим сценарием", поскольку Россия непременно примет меры для обеспечения своей безопасности, передает Общественная служба новостей.
Ранее президента РФ Владимира Путина призвали жестче реагировать на недружественные действия НАТО. Отношения между Москвой и альянсом накалились после высылки из Брюсселя почти половины дипмиссии РФ при НАТО. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





151
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
18 октября 2021, 00:10
"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "нового мира"
18 октября 2021, 00:10
Дипломаты в Минске назвали срок, когда объяснят отъезд посла Франции
18 октября 2021, 02:30
Песков заявил о трудностях в коммуникации Путина с Зеленским
18 октября 2021, 10:05
"Любимая наша страна": Жители Донецка разбудили сотрудников ОБСЕ гимном России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.