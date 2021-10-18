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Французы сняли документальный фильм о Путине

России не нужна "разобщенная" Европа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы европейские страны процветали, но имели возможность принимать самостоятельные решения.

По словам Пескова, европейцы уже поднимают вопрос, как выстроить свою систему обороны, независимую от США.

"Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских?"

– объяснил Песков опасения европейцев в интервью французскому каналу France 5, которое вошло в документальный фильм "Путин: мастер игры" (Poutine, le maître du jeu).

Однако волнуются страны ЕС зря. Да, Россия – это большая сильная страна, но она не представляет ни для кого угрозы, хотя многие на Западе и пытаются настроить общество против РФ.

В качестве примера Песков привел военные учения. Когда Россия проводила маневры на юге, Украина и западные страны стали трубить о "наращивании" военного потенциала РФ у границ Незалежной. Но когда вблизи России проходят масштабные маневры НАТО, об этом все молчат.

Как раз провокационные действия Североатлантического альянса в регионе угрожают безопасности Европы. И для всех будет хуже, если пойдет речь о принятии Украины в НАТО. По словам представителя Кремля, это станет "наихудшим сценарием", поскольку Россия непременно примет меры для обеспечения своей безопасности, передает Общественная служба новостей.

Ранее президента РФ Владимира Путина призвали жестче реагировать на недружественные действия НАТО. Отношения между Москвой и альянсом накалились после высылки из Брюсселя почти половины дипмиссии РФ при НАТО.