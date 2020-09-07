В Кремле обеспокоились эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе

Москва обеспокоена вспышкой напряженности на линии соприкосновения в Донбассе и настаивает на продолжении перемирия. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для этого Россия использует все свое влияние как страны — посредника переговоров.

Дата возможной встречи «нормандского формата» пока не известна, идут обсуждения, уточнил представитель Кремля. Вышли ли стороны на окончательную дату, пока не понятно, уточнил Песков.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения последних событий в Донбассе. По его словам, в зоне операции объединенных сил «незаконные вооруженные формирования совершили провокации», в результате которых погиб один украинский военнослужащий и еще один был ранен. Киев оценил это как попытку сорвать перемирие.

Однако наблюдатели народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили о перестрелке между украинскими силовиками.

С 2014 года Украина проводит военную операцию против Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота и новую власть в Киеве. Урегулирование конфликта обсуждают в минском формате и на встречах «нормандской четверки».