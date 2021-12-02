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В Кремле обещали пригласить СМИ-иноагентов на главную пресс-конференцию Путина
02 декабря 2021, 14:40 • 83 • Политика
Дмитрий Песков сообщил, что никаких запретов на участие СМИ-иноагентов в пресс-конференции Владимира Путина по итогам года не будет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на очередной вопрос о подготовке традиционной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Ранее стало известно, что конференция состоится 23 декабря в очном формате, однако Кремль будет самостоятельно формировать список приглашённых журналистов, и из-за пандемии коронавируса участников будет меньше, чем обычно.
Меньшее количество участников - это рекомендация Роспотребнадзора, напомнил накануне Песков. Сегодня представителя Кремля спросили, смогут ли СМИ-иноагенты принять участие в пресс-конференции. Песков сообщил, что никаких ограничений в данном случае нет:
Общее количество мест для журналистов на пресс-конференции - 500. В то же время вне пандемии коронавируса число участников составило бы от 1000 до 1100 человек.
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