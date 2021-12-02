Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

В Кремле обещали пригласить СМИ-иноагентов на главную пресс-конференцию Путина

02 декабря 2021, 14:40  •  83 • Политика
Дмитрий Песков сообщил, что никаких запретов на участие СМИ-иноагентов в пресс-конференции Владимира Путина по итогам года не будет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на очередной вопрос о подготовке традиционной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Ранее стало известно, что конференция состоится 23 декабря в очном формате, однако Кремль будет самостоятельно формировать список приглашённых журналистов, и из-за пандемии коронавируса участников будет меньше, чем обычно.
Меньшее количество участников - это рекомендация Роспотребнадзора, напомнил накануне Песков. Сегодня представителя Кремля спросили, смогут ли СМИ-иноагенты принять участие в пресс-конференции. Песков сообщил, что никаких ограничений в данном случае нет:
Основные СМИ, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, да, они будут приглашены. Этот статус не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли, - пояснил пресс-секретарь.
Общее количество мест для журналистов на пресс-конференции - 500. В то же время вне пандемии коронавируса число участников составило бы от 1000 до 1100 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



83
Источник
Похожие новости
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
02 декабря 2021, 07:40
В Госдуме ответили на слова Нуланд о «небывалых» санкциях против РФ
02 декабря 2021, 01:15
Митинг против Зеленского в Киеве, стадия "прогрев": Представлены два сценария майдана 2021 года
02 декабря 2021, 07:05
Украинская журналистка разложила по полочкам речь Зеленского: "Нас разводят, как котят"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
02 декабря 2021, 07:40
В Госдуме ответили на слова Нуланд о «небывалых» санкциях против РФ
02 декабря 2021, 01:15
Митинг против Зеленского в Киеве, стадия "прогрев": Представлены два сценар...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 08:40
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
28 ноября 2021, 15:35
Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
28 ноября 2021, 18:30
Washington Post: "до России упорно не доходят предупреждения США по Донбассу" (Обзор ИноСми)
28 ноября 2021, 09:10
Зеленский объявил войну России
27 ноября 2021, 18:35
Хазин подтвердил теорию "большого шухера" элиты, не забыв о секретах Чубайса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.