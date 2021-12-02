В Кремле обещали пригласить СМИ-иноагентов на главную пресс-конференцию Путина

Дмитрий Песков сообщил, что никаких запретов на участие СМИ-иноагентов в пресс-конференции Владимира Путина по итогам года не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на очередной вопрос о подготовке традиционной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Ранее стало известно, что конференция состоится 23 декабря в очном формате, однако Кремль будет самостоятельно формировать список приглашённых журналистов, и из-за пандемии коронавируса участников будет меньше, чем обычно.

Меньшее количество участников - это рекомендация Роспотребнадзора, напомнил накануне Песков. Сегодня представителя Кремля спросили, смогут ли СМИ-иноагенты принять участие в пресс-конференции. Песков сообщил, что никаких ограничений в данном случае нет:

Основные СМИ, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, да, они будут приглашены. Этот статус не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли, - пояснил пресс-секретарь.

Общее количество мест для журналистов на пресс-конференции - 500. В то же время вне пандемии коронавируса число участников составило бы от 1000 до 1100 человек.