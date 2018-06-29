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В Кремле не знают, насколько достоверны данные CNN о планах Трампа по Сирии

29 июня 2018, 13:09  •  69 • Политика

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тема Сирии будет комплексно обсуждаться на встрече президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки 16 июля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг телеканал CNN сообщил, что лидер США рассчитывает на предстоящей встрече в Хельсинки с главой российского государства достичь договоренности по Сирии, которая позволит как можно скорее вывести американские силы из этой ближневосточной страны.

"Я не понимаю на чем зиждется это сообщение CNN, имеет ли под собой что-то эта информация, тут нам ничего не известно, остается только удивляться", - сказал Песков, пояснив, что ему непонятно, откуда у телеканала эти данные. "Они же говорят, что [этот вопрос] собирается [обсудить] президент Трамп. Нам не известно, что собирается [обсуждать] президент Трамп", - отметил представитель Кремля. "Но то, что Сирия комплексно будет обсуждаться [на саммите], здесь сомнений никаких нет, по Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор", - заключил Песков.

По словам источников телеканала CNN из числа официальных лиц, Трамп, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. "Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале телеканала. По утверждению CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией".

При этом Трамп якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасности сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США, а также ее свободного выхода из данного региона. Кроме того, лидер США якобы рассчитывает добиться содействия Москвы в том, что касается ограничения присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юго-западе Сирии.

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