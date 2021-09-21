В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко

В Кремле не стали оспаривать решение официальной Анкары не признавать итоги выборов в Госдуму. Москва ответила коротко и ёмко.

Ранее в турецком МИД заявили, что Анкара "продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признаёт нелегальную аннексию Крыма". В сообщении говорится, что выборы в Госдуму России, которые прошли на территории полуострова, "не имеют юридической силы для Турции". Учитывая, что Крым является территорией России, таким образом Турция прямо говорит, что не признаёт результаты выборов в нашей стране.

В Кремле не стали спорить и объяснять в очередной раз прописные истины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Кремль не приемлет таких заявлений.

Он добавил, что в Москве сожалеют в связи с такой позицией Турции, но надеются на то, что Анкара всё же проявит однажды политическую волю и изменит свою позицию, "отдавая дань правде и реальному положению дел".