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В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 14:20 • 121 • Политика
В Кремле не стали оспаривать решение официальной Анкары не признавать итоги выборов в Госдуму. Москва ответила коротко и ёмко.
Ранее в турецком МИД заявили, что Анкара "продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признаёт нелегальную аннексию Крыма". В сообщении говорится, что выборы в Госдуму России, которые прошли на территории полуострова, "не имеют юридической силы для Турции". Учитывая, что Крым является территорией России, таким образом Турция прямо говорит, что не признаёт результаты выборов в нашей стране.
В Кремле не стали спорить и объяснять в очередной раз прописные истины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Кремль не приемлет таких заявлений.
Он добавил, что в Москве сожалеют в связи с такой позицией Турции, но надеются на то, что Анкара всё же проявит однажды политическую волю и изменит свою позицию, "отдавая дань правде и реальному положению дел".
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