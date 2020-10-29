Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова

29 октября 2020, 21:35  •  52 • Политика
В прерогативу Кремля не входит ведение теологических споров, заявил в четверг, 29 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он готов оставить свою должность за позицию мусульманина. Пескова также попросили ответить на вопрос, не считают ли подобные заявления оправданием убийства учителя во Франции.
«Вчера задавался мне вопрос. Я на него ответил. Всё остальное не входит в наши функции, не входит в прерогативу Кремля вести теологические споры», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин во Франции. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях.
После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».
27 октября Кадыров раскритиковал Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. Он подчеркнул, что, «поддерживая провокации», французский лидер «завуалированно призывает мусульман совершать преступления». Кадыров призвал Макрона «прекратить провокации и нападки на веру».
Позже глава Чечни добавил, что критику в адрес французских властей он высказал не как политик, а как мусульманин. Кадыров подчеркнул, что не отказывается от своих слов и готов их отстаивать.
«Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь», — пояснил чеченский лидер.
Песков в свою очередь прокомментировал слова Кадырова, отметив, что во внешней политике России главам субъектов нужно ориентироваться на линию, которую формулирует глава государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.