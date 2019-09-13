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В Кремле не слышали о словах Навального о Путине

13 сентября 2019, 21:54  •  92 • Политика
В Кремле знают о следственных действиях в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), но не слышали заявлений его основателя Алексея Навального, о том, что президент России Владимир Путин «расстроился» из-за результатов выборов, прошедших 8 сентября по всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков на пресс-конференции в пятницу, 13 сентября.
«Нам известно, что действительно против вот этой организации проводятся следственные мероприятия. Мы не видели каких-либо заявлений (Навального о Путине. — Ред.), о которых вы говорили, у нас были встречи. Я не могу комментировать, потому что я не знаю», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, президент не был расстроенным — ни в Ботлихе, ни во время общения с премьер-министром Израиля.
В четверг, 12 сентября, глава государства встретился с ополченцами в дагестанском Болтихе, участвовавшими в боях против террористов в августе-сентябре 1999 года. Также Путин в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Следственный комитет России (СКР) по материалам полиции об отмывании более 1 млрд рублей возбудил уголовное дело против ФБК по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ. Следствие считает, что с января 2016 по декабрь 2018 года лица, которые имеют отношение к деятельности фонда, включая его сотрудников, получили от третьих лиц большую денежную сумму, которая заведомо для них была приобретена преступным путем. После этого СК в августе вызвал на допросы ряд сотрудников организации, а в ее штабах в 31 городе России 12 сентября прошли обыски.

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