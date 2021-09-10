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В Кремле не разделили "апокалиптических ожиданий" Зеленского

10 сентября 2021, 13:25  •  102 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не разделяет "апокалиптических ожиданий", которыми поделился президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможности войны между Россией и Незалежной.
Песков отметил, что в Кремле с сожалением восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возможна полноценная война между Россией и Незалежной.
Пресс-секретарь на вопрос, видят ли в Кремле опасность такой войны, заметил, что в Москве "не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям".
Ранее Зеленский предупредил, что Украина готова к сценарию войны с Россией.

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