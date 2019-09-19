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В Кремле не предлагали помощь Саудовской Аравии в расследовании атаки на Aramco

19 сентября 2019, 04:39  •  75 • Политика
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом не предлагал помощь в расследовании атаки беспилотников на компанию Saudi Aramco. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся ранее в среду. Отмечается, что Путин «выразил озабоченность на этот счет и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего». Позднее в этот же день свою поддержку партнерам из Саудовской Аравии предложили российские компании.
18 сентября представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали семь крылатых ракет и 18 беспилотников. По его словам, нападение было совершено с севера и, без сомнения, поддерживалось из Ирана.
Атака на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии была совершена 14 сентября. Нападениям подверглись предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за инцидента Эр-Рияду пришлось сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал, сказав, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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