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В Кремле не ответили на вопрос об инциденте с гибелью подводников, сославшись на гостайну

03 июля 2019, 12:24  •  32 • Политика

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы о деталях произошедшего, в частности, о том, о каком именно аппарате и подлодке идет речь. Он заметил, что президент РФ Владимир Путин всей этой информацией обладает.

"Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных, - подчеркнул Песков. - Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается". Песков добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.

О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент имел место 1 июля. "Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.

В новость были внесены изменения (12:08 мск) - добавлены подробности.

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