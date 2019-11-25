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В Кремле не отмечают роста протестной активности в 2019 году

25 ноября 2019, 17:54  •  67 • Политика
В Кремле не отмечают роста протестной активности в 2019 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что необходимо предложил дождаться данных социологов.
«Давайте дождемся каких-то цифр социологов. Наверное, какие-то сравнительные будут даны показатели. А потом уже будем реагировать на это», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Пескова, это «обычный фон». «Это всегда присутствовало — определенная общественная реакция на те или иные события», — отметил пресс-секретарь главы государства. Протесты ассоциируются не только с этим годом, добавил он.
«Поэтому будут интересны те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд», — заключил он.
9 сентября Песков отказался комментировать приговоры судов в отношении участников протестных акций в Москве.
В Москве прошло несколько протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.
До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.
В несогласованном митинге 27 июля участвовало более 3,5 тыс. человек, после задержаний СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.

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