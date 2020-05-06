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В Кремле не обсуждали вопрос открытия государственных границ

06 мая 2020, 21:10  •  33 • Политика
Вопрос открытия границ в Кремле не обсуждался. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока не было этого обсуждения. Пока этот вопрос никак не поднимался», — сказал он.
С 30 марта Россия полностью закрыла сухопутную государственную границу. Движение через все пункты пропуска ограничено. Мера направлена на снижение распространения коронавируса.
Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, ограничения касаются автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Также закрыто движение через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Выехать за пределы страны смогут те, кто едет на похороны близких родственников.
Кроме того, с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По состоянию на 6 мая в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 165 929. 21 327 человек вылечились. 1537 пациентов скончались.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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