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В Кремле не назвали дату визита Путина в Сербию

29 октября 2020, 02:20  •  39 • Политика
Дата визита президента России Владимира Путина в Сербию окончательно еще не определена, в ноябре этой поездки не будет. Об этом в среду, 28 октября, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Окончательная дата не была еще определена. В ноябре не будет», — сказал Песков «Интерфаксу».
15 июня Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем по поводу поездки российского лидера в Белград на церемонию освящения храма святого Саввы, которая, предположительно, должна состояться осенью 2020 года. В ходе разговора Путин также подчеркнул готовность России защищать интересы Сербской православной церкви.
Вучич посетил парад Победы в Москве, который состоялся 24 июня. После парада президент России возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, в церемонии участвовал в том числе сербский лидер.
Президент Сербии во время встречи со своим российским коллегой в Сочи 4 декабря 2019 года пригласил его посетить Белград. Позже в Сербии заявили, что ждут Путина на церемонии освящения храма святого Саввы, которая запланирована на осень 2020 года.

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