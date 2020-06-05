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В Кремле не исключили обращение Путина после голосования по Конституции

05 июня 2020, 18:55  •  11 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможности обращения главы государства к нации по случаю голосования по поправкам к Конституции.
«Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает», — ответил Песков журналистам 5 июня.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Кремле обсуждается обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам после голосования по поправкам к Конституции.
Предполагается, что российский лидер поблагодарит за участие в процедуре и, возможно, даст ряд поручений федеральным органам власти, пишет «Газета.ру».
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что риск распространения коронавирусной инфекции во время голосования — исключен, а по мнению Памфиловой, проголосовать будет даже безопаснее похода в магазин.
Почти 70% граждан России, согласно опросу ВЦИОМа, собираются принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны.

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