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В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
13 сентября 2019, 15:09 • 73 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами. При этом он отметил, что подготовка потребует много времени.
Reuters
«Никто априори возможности и целесообразности такого процесса не исключает... Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов», — сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, этому процессу должна предшествовать очень кропотливая работа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время составляются списки и ожидается следующий этап обмена.
7 сентября между странами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры продолжаются.
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