В Кремле назвали внутренним делом Кипра лишение Дерипаски гражданства

Лишение российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства — внутреннее дело этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Это касается Кипра и самого Дерипаски», — сказал представитель Кремля в среду, 27 ноября. По его словам, лишение гражданства другой страны не имеет отношения к Кремлю.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска попал в список инвесторов, которых власти Кипра решали лишить «золотого паспорта». Об этом стало стало известно ранее в среду. Также паспорта Кипра лишились двое детей бизнесмена, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.

Процедура лишения гражданства еще не завершена, отмечает «Газета.ру».

В начале ноября правительство Кипра инициировало процесс лишения паспортов страны 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций. Согласно процедуре, граждан известят о лишении гражданства, если те не выступят против, то оно будет отменено. Если поступят возражения, то их рассмотрят в соответствии с правилами.