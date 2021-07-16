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В Кремле назвали условие регистрации западных вакцин
16 июля 2021, 15:10 • 194 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что нужно сделать западным странам для признания своих вакцин в нашей стране.
По словам представителя Кремля, для одобрения и дальнейшей регистрации иностранных вакцин в России Западу нужно сделать встречные шаги.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят потребности в регистрации иностранных вакцин в России, так как в нашей стране зарегистрировано уже четыре отечественных препарата.
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