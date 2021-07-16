В Кремле назвали условие регистрации западных вакцин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что нужно сделать западным странам для признания своих вакцин в нашей стране.

По словам представителя Кремля, для одобрения и дальнейшей регистрации иностранных вакцин в России Западу нужно сделать встречные шаги.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят потребности в регистрации иностранных вакцин в России, так как в нашей стране зарегистрировано уже четыре отечественных препарата.