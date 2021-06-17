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В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
17 июня 2021, 11:45 • 72 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что лидеры обсудили тему обмена заключёнными без сверки списков. Однако, США не озвучивали предложений о возможности обмена Алексея Навального на кого-либо. Впрочем, Песков назвал условие при котором такой обмен гипотетически возможен.
Накануне в Женеве состоялся самый ожидаемый саммит года - встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время встречи лидеры поднимали и тему возможного обмена заключёнными.
Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента России, никакой сверки списка на саммите не было и данную тему будут прорабатывать отдельно и не на публику. Да и дедлайна никакого в этом вопросе нет.
На вопрос от "Эха Москвы" может ли Алексей Навальный войти в списки обмена заключенных с США, Песков назвал условие при котором такой обмен гипотетически возможен.
"Если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на спецслужбы, подтвердится это официально американцами", - прояснил ситуацию представитель Кремля, добавив, что и разговора то подобного не было, и предложения о Навальном не озвучивались.
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