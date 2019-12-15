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В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
15 декабря 2019, 15:24 • 70 • Украина
Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
© Zygimantas gedvila via www.imago-images.de globallookpress.com
«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене на Украине», — приводит заявление Пескова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале ТАСС.
В Кремле также допустили возможность внесения изменений в Минские соглашения, но при условии их согласования с представителями самопровозглашённых республик Донбасса.
Ранее Песков рассказал о несогласии Зеленского и президента России Владимира Путина по ряду вопросов.
Путин также выражал опасения о возможности повторения в Донбассе событий в Сребренице при получении Киевом контроля над границей без предоставления гарантий защиты жителей от националистов.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, в свою очередь, назвал итогом нормандского саммита капитуляцию Киева перед радикалами.
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