В Кремле назвали темы встречи Путина и Кадырова

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече в Кремле 2 февраля обсудили в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались. <...> Помимо всего прочего [в ходе встречи] затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», — заявил журналистам Песков.

Встреча Путина и Кадырова прошла в Кремле 2 февраля. Чеченский лидер отметил, что благодаря эффективным мерам, которые были приняты под руководством Путина, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса. Кадыров также продемонстрировал видеоролик, сделанный в Московском Кремле.

Как заявлял Песков в июне, Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова. По словам представителя Кремля, под руководством Кадырова Чечня стала процветающим регионом.