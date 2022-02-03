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В Кремле назвали темы встречи Путина и Кадырова
03 февраля 2022, 13:50 • 162 • Политика
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече в Кремле 2 февраля обсудили в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались. <...> Помимо всего прочего [в ходе встречи] затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», — заявил журналистам Песков.
Встреча Путина и Кадырова прошла в Кремле 2 февраля. Чеченский лидер отметил, что благодаря эффективным мерам, которые были приняты под руководством Путина, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса. Кадыров также продемонстрировал видеоролик, сделанный в Московском Кремле.
Как заявлял Песков в июне, Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова. По словам представителя Кремля, под руководством Кадырова Чечня стала процветающим регионом.
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