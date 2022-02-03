Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
Главная / Политика

В Кремле назвали темы встречи Путина и Кадырова

03 февраля 2022, 13:50  •  162 • Политика
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече в Кремле 2 февраля обсудили в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались. <...> Помимо всего прочего [в ходе встречи] затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», — заявил журналистам Песков.
Встреча Путина и Кадырова прошла в Кремле 2 февраля. Чеченский лидер отметил, что благодаря эффективным мерам, которые были приняты под руководством Путина, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса. Кадыров также продемонстрировал видеоролик, сделанный в Московском Кремле.
Как заявлял Песков в июне, Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова. По словам представителя Кремля, под руководством Кадырова Чечня стала процветающим регионом.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


162
Источник
Похожие новости
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт
03 февраля 2022, 05:40
Сумбур Псаки о России обернулся "сумасшедшим лицом"
03 февраля 2022, 09:45
"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире
03 февраля 2022, 08:00
Большая шпионская война: Израиль наносит ответный удар
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запа...
03 февраля 2022, 05:40
Сумбур Псаки о России обернулся "сумасшедшим лицом"
03 февраля 2022, 09:45
"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2022, 23:35
После скандала с Никитой Михалковым журналиста Караулова дождалось разоблачение
29 января 2022, 16:00
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
29 января 2022, 00:15
Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
28 января 2022, 13:45
Украинские олигархи готовятся бежать из страны
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.