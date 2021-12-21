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В Кремле назвали темы разговора Путина с новым канцлером ФРГ
21 декабря 2021, 20:45 • 56 • Политика
Президент России провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Кремле отметили, что Путин поздравил Шольца с избранием на пост канцлера.
Президент России проинформировал канцлера о предложениях России к НАТО по гарантиям безопасности. Путин выразил надежду, что по выдвинутым Россией предложениям будут организованы переговоры.
В разговоре с канцлером ФРГ глава России подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям по урегулированию на Украине.
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