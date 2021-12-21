В Кремле назвали темы разговора Путина с новым канцлером ФРГ

Президент России провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Кремле отметили, что Путин поздравил Шольца с избранием на пост канцлера.

Президент России проинформировал канцлера о предложениях России к НАТО по гарантиям безопасности. Путин выразил надежду, что по выдвинутым Россией предложениям будут организованы переговоры.

В разговоре с канцлером ФРГ глава России подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям по урегулированию на Украине.