Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что...
Главная / Политика

В Кремле назвали темы разговора Путина с новым канцлером ФРГ

21 декабря 2021, 20:45  •  56 • Политика
Президент России провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В Кремле отметили, что Путин поздравил Шольца с избранием на пост канцлера.
Президент России проинформировал канцлера о предложениях России к НАТО по гарантиям безопасности. Путин выразил надежду, что по выдвинутым Россией предложениям будут организованы переговоры.
В разговоре с канцлером ФРГ глава России подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям по урегулированию на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



56
Источник
Похожие новости
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны
21 декабря 2021, 07:20
"Пусть доказывает": Юлия Тимошенко дала два совета бежавшему с Украины Порошенко
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
21 декабря 2021, 01:30
Всё как в 1991-м. Спецоперация США против России в деталях
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политик...
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобор...
21 декабря 2021, 07:20
"Пусть доказывает": Юлия Тимошенко дала два совета бежавшему с Украины Поро...
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
15 декабря 2021, 08:25
Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.