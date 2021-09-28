В Кремле назвали темы грядущих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на грядущих переговорах обсудят торгово-экономическое партнерство, а также обстановку в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 28 сентября.

Встреча двух лидеров состоится 29 сентября в Сочи.

«Планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона продолжает подготовку к визиту Эрдогана, добавив, что лидерам двух стран всегда есть что обсудить в рамках двусторонних отношений.

За день до этого Песков заявил, что слова президента Турции о непризнании Крыма российским оставляют неприятный след, но не отразятся на перспективах успешной поездки Эрдогана в РФ. Как отметили в Кремле, турецкий лидер никогда не скрывал свою позицию по данному вопросу.