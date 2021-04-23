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В Кремле назвали тему для переговоров с Украиной

23 апреля 2021, 15:10  •  48 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Крымский вопрос в повестку дня не входит
Президенты России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести переговоры, но обсуждать будут только вопросы, которые требуют взаимного урегулирования. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Крым к ним не относится.
По его словам, Путин четко указал, что речь на переговорах с Зеленским может идти исключительно о двусторонних российско-украинских отношениях, передает РИА "Новости".
Ранее в Киеве распространили видеоролик, в котором Зеленский предлагает Путину поехать на "украинский Донбасс, где идет война". На эту инициативу тут же отреагировало руководство ЛНР и ДНР. В частности, Денис Пушилин напомнил президенту Украины, что решать судьбу Донбасса должны не третьи лица, а непосредственно представители Киева и народных республик.
Путин также напомнил Зеленскому, что диалог по поводу украинских территорий следует вести с лидерами самопровозглашенных республик. Но если президент Украины хочет обсудить двусторонние вопросы, его готовы принять в Москве.

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