В Кремле назвали сроки оглашения послания президента Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что подготовка к событию уже ведется.

В этом году 22 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин сделал акцент на социальные темы, предложив множество мер по поддержке российских семей с детьми.

Также в своей речи глава государства затронул различные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Он коснулся вопроса экономического благополучия государства, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России.

2 мая Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Перечень состоял из 18 пунктов поручений, адресованных правительству и другим органам власти, а также властям субъектов РФ.

Так, в соответствии с распоряжением российского лидера, с 1 июля 2021 года правительством была обеспечена ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в размере 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих право на получение алиментов и не получающих их.

В августе же семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для школьников-инвалидов был предусмотрен особый порядок осуществления такой выплаты.

Кроме того, поручения Путина включают в себя обеспечение ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель. Для получения выплаты россиянкам необходимо состоять на учете в медицинских организациях с ранних сроков беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Согласно документу, кабинет министров должен обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан.