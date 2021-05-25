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В Кремле назвали следующий шаг западных "неадекватов": "Нет смысла пытаться объяснить"

25 мая 2021, 14:35  •  199 • Политика
В Кремле назвали следующий шаг западных "неадекватов", уже отличившихся рядом обвинений, брошенных в адрес России, после задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Белоруссии. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, "это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить".
Таким образом Песков прокомментировал слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба, который заявил о рассмотрении возможности введения санкций против "Северного потока - 2" из-за "как минимум молчаливого согласия Москвы", которое последовало в ответ на инцидент в Белоруссии.
По словам Пескова, это явный очередной акт русофобии и навязчивая идея обвинить Россию во всём и вся. При этом он попытался спрогнозировать следующие шаги западных глав.
"Наверное, уже скоро дойдёт до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", - сказал он.
Песков добавил, что Москва считает такие обвинения неадекватными с политической точки зрения.
"Мы терпеливо наблюдаем. Мы не соглашаемся с этим", - сказал он, отметив, что "это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить".
Он также добавил, что в Кремле не считают, что экстренная посадка самолёта в Минске угрожала жизни и здоровью пассажиров. В целом, как напомнил Песков, сообщения об угрозе на борту были сделаны в соответствии с международными правилами - "необходимые алёрты были сделаны".
"В целом могла бы быть угроза для жизни всех людей, которые находились на борту. И для того чтобы эти угрозы минимизировать, и были, как утверждается, предприняты действия со стороны диспетчеров", - напомнил он.

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