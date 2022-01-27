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В Кремле назвали серьезной угрозу США о выдворении посла России

27 января 2022, 18:30  •  92 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу властей США выдворить российского посла в случае невыполнения условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского диппредставителя в РФ.
«Угроза серьезная», — заявил пресс-секретарь российского президента журналистам 27 января.
Накануне глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов сообщил, что будет вынужден покинуть США к апрелю, если РФ не выполнит условия Вашингтона. Об этом сотрудников российского посольства уведомили представители Госдепа.
По словам посла, в отношениях Москвы и Вашингтона наблюдается тенденция к ухудшению. Он продолжил, что администрация США делает всё для уменьшения российского дипломатического присутствия в стране.
5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам якобы не выдают российские визы. Сложившуюся ситуацию он назвал визовым тупиком.
27 ноября Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.
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