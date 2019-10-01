|
В Кремле назвали прошедшие митинги внутрироссийским делом
01 октября 2019, 05:54 • 103 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дебаты по российским митингам, которые намечены в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то, это исключительно наше дело», — сказал представитель Кремля в понедельник, 30 сентября. По его словам, если у участников ПАСЕ есть конструктивные вопросы, то российская делегация готова дать на них конструктивные ответы.
Накануне в Москве завершился согласованный властями митинг в поддержку фигурантов так называемого московского дела. На мероприятии со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде.
Протестные акции в Москве включены в повестку осенней сессии ПАСЕ. Обсуждение вопроса назначено на 3 октября.
Накануне опрошенные «Известиями» члены российской делегации рассказали, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог в организации и намерена «работать в интересах общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2019, 10:09
|
25 сентября 2019, 19:54
|
27 сентября 2019, 22:36
|
27 сентября 2019, 17:24
|
25 сентября 2019, 16:24
|
28 сентября 2019, 15:54
|
29 сентября 2019, 05:09