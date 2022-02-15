В Кремле назвали признаки политической "показной истерии"

В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой. А также рассказали о признаках политической "показной истерии".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что разбрасывание утверждений о якобы подготовке "российского вторжения" - это "абсолютно пагубная практика". В том числе, этот комментарий Кремля относиться к заявлению президента США Джо Байдена, который назначил "нападение России" на 16 февраля. Хотя позже в Пентагоне признали, что никаких достоверных сведений у США нет.

Дмитрий Песков, продолжая свой комментарий, сказал, что в Кремле наблюдают "показную истерику", которая проявляется следующим образом:

Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода.

Отдельно Дмитрий Песков добавил, что "показная истерика" ни на чём не основана, и это ещё одна сторона проблемы.

Напомним, страны Запада и, в первую очередь, США пытаются убедить мир, что Россия нападёт в ближайшие дни на Украину. Интересно, что даже украинские политики отрицают подобную перспективу. Однако заявления о "российском вторжении" всё равно звучат. В Кремле неоднократно отрицали подготовку вторжения, призывая обратить внимание на факты. И, к слову, реальная война на Украине, которая длится с 2014 года, западных оппонентов не волнует - русских людей в Донбдассе продолжают убивать.