В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина

Президент России Владимир Путин многократно заслужил генеральское звание, однако сейчас это не является для него приоритетом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 19 февраля.

«В целом, наверняка, президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что российский лидер не является кадровым офицером, поэтому «просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством».

Он не смог уточнить, является ли Путин полковником в отставке или в запасе. Отвечая на вопрос о своем звании, Песков сообщил, что он — старший лейтенант.

В ходе прямой линии с гражданами в декабре 2011 года находившийся тогда на посту премьер-министра России Владимир Путин рассказал, почему не стал генералом. По его словам, когда первый российский президент Борис Ельцин предложил ему занять должность директора ФСБ, то объявил о решении присвоить ему звание генерала. Путин отметил, что он «полковник, как известно».

«Я сказал Борису Николаевичу, что в свое время я покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться. Я родом из этой организации, и давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности. Я помню, он удивился и сказал: «Ну ладно», — приводит сайт партии «Единая Россия» слова Путина.