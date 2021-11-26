В Кремле назвали причину отставки главы ФСИН России

Дмитрий Песков высказался о причинах увольнения главы ФСИН Калашникова.

Кадровые перестановки в системе Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России не следует связывать с публикацией видео, где были зафиксированы пытки заключённых, полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее с поста главы ФСИН ушёл Александр Калашников.

Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН, - сказал представитель Кремля.

В то же время после публикации видео действительно ведутся проверочные работы, добавил Песков. Причём расследование проводит и сама ФСИН. Кроме того, работает прокуратура. Действительно, в системе есть проблемы, согласился Дмитрий Песков. Однако в случае с Калашниковым было личное заявление об увольнении.

Напомним, теперь ФСИН России возглавляет Аркадий Гостев. Ранее он был замминистра внутренних дел России.