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В Кремле назвали причину отставки главы ФСИН России
26 ноября 2021, 16:20 • 159 • Политика
Дмитрий Песков высказался о причинах увольнения главы ФСИН Калашникова.
Кадровые перестановки в системе Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России не следует связывать с публикацией видео, где были зафиксированы пытки заключённых, полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее с поста главы ФСИН ушёл Александр Калашников.
В то же время после публикации видео действительно ведутся проверочные работы, добавил Песков. Причём расследование проводит и сама ФСИН. Кроме того, работает прокуратура. Действительно, в системе есть проблемы, согласился Дмитрий Песков. Однако в случае с Калашниковым было личное заявление об увольнении.
Напомним, теперь ФСИН России возглавляет Аркадий Гостев. Ранее он был замминистра внутренних дел России.
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