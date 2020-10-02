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В Кремле назвали позитивным решение Евросоюза относительно Лукашенко

02 октября 2020, 14:05  •  55 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: БелТА/ТАСС
ЕС предусмотрительно не включил президента Белоруссии в санкционный список
Это решение Евросоюза оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента России назвал его позитивным.
Дмитрий Песков сказал, что, если бы Александр Лукашенко оказался в черном списке, отношения с Белоруссией были бы подорваны. Невозможно было бы вести переговоры по темам, волнующим ЕС и Республику, добавил он.
При этом, отметил официальный представитель Кремля, РФ отрицательно вопринимает какие бы то ни было ограничительные меры, передает РИА "Новости".
Похожее мнение об отсутствии фамилии белорусского лидера в списке санкций выразил президент Франции. Эммануэль Макрон подчеркнул, что крайне важно привлечь Александра Лукашенко к диалогу, пишет RT.
В Евросоюзе заявили о введении 4 октября рестрикций против властей Белоруссии. В санкционном списке значатся фамилии почти 40 граждан Республики. О том, что Александр Лукашенко там не указан, глава Евросовета Шарль Мишель рассказал во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС .
Ранее Кипр блокировал введение ограничений против Белоруссии. Однако, получив согласие партнеров по ЕС принять жесткую резолюцию по отношении к властям Турции, на полуострове изменили свою позицию.

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