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В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми
30 декабря 2019, 12:54 • 170 • Украина
В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
РИА Новости
«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведётся работа», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, ведущаяся работа непростая.
«Пока не будем забегать вперёд и делать какие-то прогнозы», — добавил он.
29 декабря в Вене продолжались переговоры «Газпрома» с украинской стороной по вопросам оформления газовых договорённостей.
Позднее в Киеве заявили, что в Вене происходит процесс подписания соглашения.
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