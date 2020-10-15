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В Кремле назвали отягчающее обстоятельство европейских санкций
15 октября 2020, 15:35 • 167 • Политика
Москва ответит в соответствии с собственными интересами
В санкциях ЕС по делу Алексея Навального нет логики, это просто сознательный шаг, направленный на разрушение дружеских отношений с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 октября.
По его мнению, "вред" отношениям уже нанесен. Сейчас Москва проанализирует ситуацию и поступит так, как будет в ее интересах.
Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил санкции против россиян и российских компаний, которых счел причастными к предполагаемому отравлению Алексея Навального химическим веществом "Новичок". В черный список попали, в частности, глава ФСБ Александр Бортников и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет "Свободная пресса".
В Кремле не смогли понять, с чем связан выбор лиц, которым теперь запрещен въезд в ЕС.
"Никакая логика в подобном решении не просматривается. Это как раз и является отягчающим обстоятельством",
- цитирует Пескова РБК.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ударит в ответ на все выпады ЕС.
Детали санкций против РФ из-за Навального в МИД ФРГ раскрыли накануне. В четверг к рестрикциям ЕС присоединилась Великобритания.
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