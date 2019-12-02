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В Кремле назвали оценочным высказывание Володина об областях Украины

02 декабря 2019, 22:09  •  94 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно риска выхода из состава Украины некоторых областей. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам в понедельник, 2 декабря.
«Все ветви власти разделяют обеспокоенности и сходятся на неприемлемости этих демаршей, но что касается других оценочных заявлений, то я бы рекомендовал вам обратиться в Госдуму», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, разделяют ли мнение Володина в Кремле и является ли оно мнением высшего военно-политического руководства.
Песков напомнил, что внешняя политика России формулируется по Конституции президентом и реализуется в качестве инструментария МИДом.
30 ноября Володин заявил, что национализм и притеснение малых народов могут повлечь выход ряда областей из состава Украины. Высказывание прозвучало в ответ на попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в ООН. Доклад касался вопросов национальных меньшинств. Володин уверен, что такая позиция Киева демонстрирует нетерпимость к малым народам. Им, по мнению председателя Госдумы, следует пересмотреть свои позиции и взгляды и не допускать впредь подобных инцидентов.
В качестве показательной ошибки украинских властей Володин привел в пример Крым. Там, по его словам, проживает много различных национальностей. На полуострове закреплено три государственных языка — русский, украинский, крымско-татарский. Это тем самым является проявлением уважения к народам.
2 декабря в ответ на высказывание Володина вице-премьер правительства Украины по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что «никто никуда не выйдет» и добавил, что Украина не против принять в свой состав «пару российских областей для восстановления «исторической справедливости».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скептически отнеслась к заявлению Кулебы, отметив, что «одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось».

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