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В Кремле назвали неприемлемыми любые проявления киберпреступности

14 июля 2021, 17:20  •  64 • Политика
Любые проявления киберпреступности являются неприемлемыми и должны наказываться. Об этом в среду, 14 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступности. Мы считаем, что они должны наказываться. В международном плане мы все должны сотрудничать», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков отметил, что должно происходить взаимодействие между Россией и США, «чтобы такие проявления пресекать».
Отвечая на вопрос о том, исполняется ли поручение президента России Владимира Путина по взаимодействию с США в сфере киберпреступности, Песков сказал: «Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме».
12 июля в Белом доме отказались раскрыть повестку диалога с РФ по кибербезопасности. Там также отказались назвать дату встречи представителей Москвы и Вашингтона.
Ранее, 9 июля, президент США Джо Байден заявил, что верит в сотрудничество двух стран в сфере кибербезопасности. Он подчеркнул, что со стороны Вашингтона разумно совершать атаки на серверы, которые используют преступники, применяющие программы-вымогатели.
В тот же день он провел телефонные переговоры с Путиным. Отмечалось, что лидеры продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и информационной безопасности.
При этом 7 июля посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что прошедший в Женеве российско-американский саммит может послужить началом стабилизации отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на американские и другие западные компании.
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