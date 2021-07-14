В Кремле назвали неприемлемыми любые проявления киберпреступности

Любые проявления киберпреступности являются неприемлемыми и должны наказываться. Об этом в среду, 14 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступности. Мы считаем, что они должны наказываться. В международном плане мы все должны сотрудничать», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков отметил, что должно происходить взаимодействие между Россией и США, «чтобы такие проявления пресекать».

Отвечая на вопрос о том, исполняется ли поручение президента России Владимира Путина по взаимодействию с США в сфере киберпреступности, Песков сказал: «Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме».

12 июля в Белом доме отказались раскрыть повестку диалога с РФ по кибербезопасности. Там также отказались назвать дату встречи представителей Москвы и Вашингтона.

Ранее, 9 июля, президент США Джо Байден заявил, что верит в сотрудничество двух стран в сфере кибербезопасности. Он подчеркнул, что со стороны Вашингтона разумно совершать атаки на серверы, которые используют преступники, применяющие программы-вымогатели.

В тот же день он провел телефонные переговоры с Путиным. Отмечалось, что лидеры продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и информационной безопасности.

При этом 7 июля посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что прошедший в Женеве российско-американский саммит может послужить началом стабилизации отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на американские и другие западные компании.