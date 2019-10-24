В Кремле назвали нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные должны покинуть Сирию, только российские подразделения находятся в этой стране на законных основаниях. Таким образом он прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о том, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах республики.

«Наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства», — сказал представитель Кремля в четверг, 24 октября.

Он отметил, что на сегодняшний день одна из главных целей России и Сирии — вывод всех зарубежных сил, которые находятся на территории республики нелегитимно.

23 октября спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о том, что Вашингтон будет противостоять усилиям Российской Федерации, нацеленным на победу президента Сирии Башара Асада во внутреннем вооруженном конфликте в арабской республике.

22 октября в ходе переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов. По итогам встречи Путина и Эрдогана глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у Вашингтона осталось полтора часа на выполнение взятых на себя обязательств по Сирии. Решение двух лидеров приветствовал Асад.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией. 23 октября США объявили, что вывод курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии завершен.

9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира». Ее целью объявлено возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе.