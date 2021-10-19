Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Главная / Политика

В Кремле назвали неизбежным закрытие миссии РФ при НАТО

19 октября 2021, 14:40  •  15 • Политика
Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.comv
Для Москвы ситуация никак не изменится, поскольку диалог был прерван раньше
Закрытие постоянного представительства России при НАТО можно считать простой формальностью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 19 октября.
Он пояснил, что в последнее время никакого диалога между Москвой и Брюсселем не складывалось. Целью своей деятельности представители НАТО видели "сдерживание" России. "Последней каплей", переполнившей чашу терпения Москвы, стало решению Брюсселя выдворить безо всяких на то оснований половину сотрудников российской миссии.
"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно",
– напомнил Песков и пояснил, что теперь, объявив о приостановке работы представительства РФ при НАТО, российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто и де-юре. Это было "неотвратимо", указал Песков.
О решении приостановить деятельность военной миссии РФ при НАТО, а также российского информбюро накануне объявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





15
Источник
Похожие новости
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случае вступления Украины
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русский язык
19 октября 2021, 10:35
"Охамел в конец": Политолог ответил на выпад Эрдогана против ООН
19 октября 2021, 04:45
Зеленский рассказал, почему не спрашивает у руководства Евросоюза о членстве Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Л...
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случ...
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русск...
19 октября 2021, 00:05
"Cтрах продаётся дорого". Что было главным в выступлении Путина на РЭН-2021...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
17 октября 2021, 14:50
Журналистке "Би-би-си", которая не сдержала слёз при высылке из России, дали шанс вернуться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.