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В Кремле назвали конечную цель интеграции России и Белоруссии
17 декабря 2021, 21:40 • 42 • Политика
От процесса выиграют все, считают в Москве
Итоговая цель интеграции Российской Федерации и Белоруссии заключается в выгоде для населения обеих стран. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России заявил, что речь идет не просто о договоренностях в рамках Союзного государства – власти обеих стран приложили массу усилий, чтобы провести сложные двусторонние переговоры. Итоговая цель заключается в пользе как для россиян, так и для белорусов, указал Песков, говоря о необходимых итогах интеграции.
Сейчас у Москвы и Минска, отметил Песков, остается масса работы, которую необходимо сделать только для начала реализации подписанных и обговоренных программ в рамках Союзного государства.
"Нам предстоит огромная работа", – отметил российский госслужащий.
После того, как процесс заработает в полном формате, и население Российской Федерации, и сами белорусы, заверил он, сразу почувствуют, что жить стало лучше.
В ходе интервью для RTVI официальный представитель Кремля заявил, что, если бы не поддержка со стороны Российской Федерации, ситуация в Белорусии была бы значительно хуже текущей – в противном случае могло дойти до реализации украинского сценария. Российская сторона, считает пресс-секретарь президента России, оказывает соседям помощь в борьбе с агрессивным отношением со стороны других государств, а также в минимизации последствий подобного поведения соседей.
Вместе с тем Песков указал, что Москва и Минск оказывают друг на друга определенное влияние. Интеграционный процесс должен развиваться органично, поэтому закрепленные на сегодняшний день результаты крайне важны – затраченные усилия не прошли впустую и пойдут на благо народам двух стран.
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