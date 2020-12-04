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В Кремле назвали главное разногласие между Россией и Турцией

04 декабря 2020, 16:40  •  134 • Политика
Фото: pixabay.com
У Москвы пока хватает терпения объяснять свою позицию Анкаре
Россия и Турция – партнеры. Это подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 4 декабря. Однако между Москвой и Анкарой существуют серьезные разногласия по некоторым вопросам. Одно из важнейших – принадлежность Крыма.
"Здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения",
– признал Песков. Он подчеркнул, что российский суверенитет над полуостровом не обсуждается. Однако Москва стремится донести до "турецких друзей" свой взгляд на ситуацию и объяснить позицию.
"Продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно",
– передает РИА "Новости" слова Пескова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление "Крымской платформы", нацеленной на возвращение полуострова под власть Киева. Позже в МИД Турции сообщили, что готовы присоединиться к этому движению. В Москве заподозрили, что Анкара пытается использовать крымский вопрос в качестве повода для шантажа.
На днях вопрос о принадлежности Крыма спровоцировал украино-польский скандал.

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