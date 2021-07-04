В Кремле назвали главное препятствие для встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что основным препятствием для организации встречи президентов России и Украины является невыполнение Киевом обязательств по Минским соглашениям.

По словам Пескова, нынешняя позиция президента Украины Владимира Зеленского не совпадает с той, что была озвучена им при вступлении в должность главы государства.

"Президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несёт порядок и демократию в свою страну", - заявил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Представитель Кремля добавил, что, конечно, этот настрой не коррелирует с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела, которое демонстрирует Киев сейчас.

Но главным препятствием для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского является невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям, подчеркнул Песков.

Ранее Путин во время прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи с украинским коллегой, заявив, что ему не о чем сейчас разговаривать с Зеленским. Особенно после того как он "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чём говорить".