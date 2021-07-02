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В Кремле назвали единым народом украинцев, белорусов и россиян

02 июля 2021, 18:25  •  80 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии разницы между понятиями «братский народ» и «один народ», прозвучавшими из уст российского лидера Владимира Путина.
В ходе прямой линии с россиянами Путин заявил, что «украинцы и русские — это вообще один народ». На следующий день в ходе форума регионов РФ и Белоруссии он назвал народ республики братским.
Песков указал на синонимичность этих высказываний, а также объяснил, как один народ может проживать в разных государствах.
«После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Но народ-то всё равно один. Можно переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать на Украине, но народ всё равно один», — подчеркнул представитель Кремля.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что украинцев и россиян нельзя считать одним народом, в противном случае «в Москве ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».
«У нас нет желания российский флаг размещать на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на подобные слова президента Зеленского», — добавил Песков.
По его словам, в Кремле затрудняются проанализировать, что побудило украинского лидера на такие высказывания. В то же время Песков допустил, что слова Зеленского могли быть «как-то выдраны из контекста».
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, большинство украинцев считают себя единым народом с русскими и белорусами. Он добавил, что и для Запада русские, белорусы и украинцы — это единый народ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 июня заявил, что украинцы и русские — два разных народа, а коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную раду законопроект, определяющий права коренных народов на территории страны. Согласно документу, коренной народ Украины представляет собой автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории страны и являющуюся носителем самобытного языка и культуры. 1 июля рада приняла закон.
9 июня Путин отметил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные народы и некоренные сравнима с идеями нацистской Германии. По словам президента России, данный украинский документ абсолютно неприемлем.
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