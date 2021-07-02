В Кремле назвали единым народом украинцев, белорусов и россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии разницы между понятиями «братский народ» и «один народ», прозвучавшими из уст российского лидера Владимира Путина.

В ходе прямой линии с россиянами Путин заявил, что «украинцы и русские — это вообще один народ». На следующий день в ходе форума регионов РФ и Белоруссии он назвал народ республики братским.

Песков указал на синонимичность этих высказываний, а также объяснил, как один народ может проживать в разных государствах.

«После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Но народ-то всё равно один. Можно переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать на Украине, но народ всё равно один», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что украинцев и россиян нельзя считать одним народом, в противном случае «в Москве ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

«У нас нет желания российский флаг размещать на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на подобные слова президента Зеленского», — добавил Песков.

По его словам, в Кремле затрудняются проанализировать, что побудило украинского лидера на такие высказывания. В то же время Песков допустил, что слова Зеленского могли быть «как-то выдраны из контекста».

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, большинство украинцев считают себя единым народом с русскими и белорусами. Он добавил, что и для Запада русские, белорусы и украинцы — это единый народ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 июня заявил, что украинцы и русские — два разных народа, а коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную раду законопроект, определяющий права коренных народов на территории страны. Согласно документу, коренной народ Украины представляет собой автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории страны и являющуюся носителем самобытного языка и культуры. 1 июля рада приняла закон.

9 июня Путин отметил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные народы и некоренные сравнима с идеями нацистской Германии. По словам президента России, данный украинский документ абсолютно неприемлем.